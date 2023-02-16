Метания и неуверенность: Володина предрекла новые удары в марте

Астролог Василиса Володина заявила, что самым влиятельным аспектом марта станет квадрат Марса и Нептуна. Тот самый, который держался на небе большую часть октября и ноября 2022 года.

«И если именно тогда, в октябре-ноябре 2022-го, каждый из нас переживал период некоторых сомнений, метаний, неуверенности в себе, сложных решений, то сейчас, в марте 2023-го, мы переживаем повторное возвращение тех событий», — заявила она в своем гороскопе.

При этом Володина добавила, что март многим поможет окончательно решиться на какой-то шаг, преодолев робость и несмелость.

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