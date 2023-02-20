Успешные переговоры! Три знака зодиака, для которых 20 февраля станет удачным

Девы

Сегодня вы можете получить небольшой бонус или открыть новые перспективы, это внесет приятный штрих в ваш день и даст вам ощущение, что фортуна на вашей стороне. Это отличный день для проведения сделок и переговоров, а также для публичных выступлений, так как вы точно знаете, как убедить окружающих в своей правоте.

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Стрельцы

Вас ждет прекрасный день для налаживания контактов, продвижения своих услуг или поиска перспективных партнеров. А если вам нужен совет, то нужные люди легко найдутся. Что касается семейных дел, то вам может быть трудно понять, что происходит, и ситуация может казаться все более сложной, чем больше вы пытаетесь ее разрешить. Если проявить терпение, все разрешится само собой.

Скорпионы

Положение планет относительно вашего знака может вдохновить вас смело использовать свои таланты и реализовывать свои планы. Это время для того, чтобы наслаждаться эгоизмом и заниматься теми видами деятельности, которые приносят личное удовлетворение.