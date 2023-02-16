Китайский гороскоп раскрыл все карты: этот знак зодиака будет самым счастливым в 2023 году

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«Свинью в 2023 году ждут приятные сюрпризы. Эти люди смогут в полной мере проявить свои таланты в проектах, они продвинутся по службе и их ждет повышение заработной платы», — пишет источник.

Однако эксперты добавили, что Свиньям придется упорно работать, иначе никакого успеха им не видать. А также астрологи настоятельно рекомендовали им не забывать уделять внимание здоровью;

А вот в личной жизни Свиньям будут соблаговолить звезды. Одинокие получат шанс встретить своего избранника, а у семейным пар наступит период гармонии.