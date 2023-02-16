Ждут невероятный успех и богатство: астролог раскрыла, что нужно сделать каждому бизнесмену в ретроградный Меркурий

По словам эксперта, период ретроградности «быстрой» планеты — это отличное время, чтобы провести аналитику того, что происходит в компании. Можно сделать то, что вы возможно откладывали: подписать документы, завершить сделки, закрыть контракты.

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«Любому предпринимателю важно подводить промежуточные итоги деятельности. Для этого прекрасно подходит Ретромеркурий, который случается три, иногда четыре раза в год. Значит, практически каждый квартал мы можем анализировать нашу деятельность», — поделилась она с порталом «А теперь внимание!».

Также Григорян добавила, что предпренимателям нужно стремится к успеху и рентабельности своего дела. Для этого необходимо систематизировать всю свою деятельность. Ее следует четко оцифровать и спланировать.