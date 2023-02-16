Глоба назвала знак зодиака, которому весна принесет бурные перемены в личной жизни

Водолеи в 2023 году будут заботиться о близких. Их ждут дальние поездки, на первый план выйдут дела любимых и детей. Однако трудности только мобилизируют этот знак зодиака. А занятия спортом и успех в работе урегулируют проблемы со здоровье. Тамара Глоба уверена, что этот знак зодиака не будет обделен в финансовом плане.

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«Весна принесет бурные перемены в личных делах. Придется заниматься многими вопросами сразу. В апреле также берегите близких, родню. В конце весны и летом волнуют дела семьи, решатся вопросы переезда», — добавила астролог.

Совет: им стоит планировать будущее вместе с друзьями во второй половине осени и в начале зимы. Этот знак зодиака ждут любовь и поддержка вдали от дома.

По материалам rusradio