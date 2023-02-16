Крупные купюры заполнят кошелек: астрологи назвали тех, кто сорвет куш в марте

В списке оказались Овны. Они могут получить значительную прибавку к зарплате. Их состояние так сильно улучшиться, что этот знак зодиака позволит себе создать финансовую подушку.

А вот Близнецы наконец-то выберутся из денежной ямы. Они получат приличную премию за свои старания. В марте у них есть шанс создать и развить свой бизнес.

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У Весов появится покровитель, который будет финансово помогать и даже поможет выйти на новый уровень жизни.

Также денег прибавиться в кошельке у Стрельцов. Они исполнят свои мечты и реализуют все задумки. Этот знак зодиака позволит побаловать себя и своих родных и близких.

Не обошла фортуна удачи и Рыб. Они смогут совершать долгожданные покупки, которые порадуют их как никогда, но также окажутся крайне выгодными, пишет Sterlegrad.ru.