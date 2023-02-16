Какой знак испытает сильную душевную боль: один человек оставит раны на сердце — Володина

Астролог Василиса Володина предупредила людей, которые родились под созвездием Дев, что их ждет серьезное разочарование.

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Сильную душевную боль им предстоит испытать из-за человека, с которым представители зодиакальной системы недавно познакомились. Вы зря доверились ему, забыв про рассудок.

Астролог советует подумать о себе, своем внутреннем мире и душе. Вам стоит четко понять, что чужая прихоть — вовсе не то, чем вы должны руководствоваться в своей жизни.

Источник: rsute.ru