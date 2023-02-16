Появится ангел-хранитель и приведет к счастью: какой знак зодиака испытает на себе вселенскую любовь

В ночь с 15 февраля на 16 февраля Венера соединилась с Нептуном, создав над Землей ауру любви и счастья. Сейчас многие люди (особенно чувствительные) испытывают подъем сил и желание жить. И все благодаря этой звездной энергии.

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Однако некоторым знакам суждено почувствовать на себе особенное благоволение вселенной. Например, Тельцы увидят свой путь к счастью благодаря добрым людям в своем окружении.

Рядом с вами появится настоящий ангел-хранитель в земном воплощении и покажет, как жить в радости, добре, богатстве и справедливости.

Источник: rsute.ru