Глоба назвала знак зодиака, для которого 2023 год станет судьбоносным во всех смыслах

Глоба назвала знак зодиака, для которого 2023 год станет судьбоносным во всем смыслах

Тамара Глоба. Фото: кадр из видео, скриншот 

Перемен будет много. Пугаться их не стоит.

Тамара Глоба поделилась прогнозом на 2023 год, назвав знак зодиака, который столкнется с мощным потоком перемен — они идут ему по судьбе. От них не спрятаться, не скрыться. Можно плыть по течению или же взять все в свои руки, призвав в покровители переменчивую фортуну. Козероги весь год будут стремиться к самореализации.

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Первая половина года сулит этому знаку зодиака успех в вопросах недвижимости. В течение всего года дважды — в середине весны и в середине осени — перед ними остро встанут вопросы карьеры и переезда, смены места жительства. 

«Из вашего окружения уйдут некоторые люди, круг знакомых станет уже. Учеба и дела детей, домашние проблемы и заботы о родителях волнуют во второй половине весны», — добавила астролог.

Вторая половина осени отмечена для Козерогов кардинальными переменами в делах карьеры, их ждет любовь и личный успех вдали от дома. Дружеская поддержка станет наиболее ценной осенью и зимой. 

По материалам rusradio

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