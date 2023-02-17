Глоба назвала знак зодиака, для которого 2023 год станет судьбоносным во всех смыслах

Тамара Глоба поделилась прогнозом на 2023 год, назвав знак зодиака, который столкнется с мощным потоком перемен — они идут ему по судьбе. От них не спрятаться, не скрыться. Можно плыть по течению или же взять все в свои руки, призвав в покровители переменчивую фортуну. Козероги весь год будут стремиться к самореализации.

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Первая половина года сулит этому знаку зодиака успех в вопросах недвижимости. В течение всего года дважды — в середине весны и в середине осени — перед ними остро встанут вопросы карьеры и переезда, смены места жительства.

«Из вашего окружения уйдут некоторые люди, круг знакомых станет уже. Учеба и дела детей, домашние проблемы и заботы о родителях волнуют во второй половине весны», — добавила астролог.

Вторая половина осени отмечена для Козерогов кардинальными переменами в делах карьеры, их ждет любовь и личный успех вдали от дома. Дружеская поддержка станет наиболее ценной осенью и зимой.

По материалам rusradio