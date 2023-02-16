Забыли о себе — здоровье пошатнется: Глоба предупредила один знак зодиака о больничной койке

Девы бывают слишком ответственными, из-за чего сами же и страдают. Погружаясь в рабочие дела, быт, думая над судьбами своих близких и друзей, они забывают о себе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Тамара Глоба предупредила, что это может в какой-то момент больно ударить по их здоровью.

Если вы давно слышите сигнальчики со стороны своего организма, но игнорируете их, вам придется всерьез за это поплатиться. Здоровье может сильно пошатнуться, а там и до больничной койки недалеко.

Оставьте наконец уже чужие проблемы и дела, вспомните, что самый близкий вам друг — это вы сами. Займитесь своим телом, душевным состоянием и физическим здоровьем.

Источник: rsute.ru