Аварии! Знак зодиака, для которого март станет самым опасным периодом — дата озвучена

Астропсихолог Екатерина Лемеза поделилась прогнозом на весну, назвав знак зодиака, который рискует попасть в беду. Конец марта станет для Овнов тревожным периодом, когда стоит проявить максимум внимания ко всему, что происходит. Особенно тем, кто часто садится за руль. В это время возможны аварии, столкновения, травмы и ушибы.

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«С 25 марта Марс сменит знак на Рыбы, где он находится в падении, поэтому Овнам нужно быть крайне осторожными за рулем, а желательно и вовсе на время отказаться от вождения автомобиля, потому что концентрация и внимания ухудшатся», — добавила астропсихолог.

По материалам 5-tv.ru