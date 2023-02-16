Девы и Весы найдут любовь, а Скорпионы — разбогатеют: кого фортуна обласкает в марте

Девы и Весы найдут любовь, а Скорпионы - разбогатеют: кого фортуна поцелует в макушку

Гороскоп для знаков зодиака на весну. Фото: Global Look Press

Их ждут судьбоносные перемены.

Астропсихолог Екатерина Лемеза поделилась прогнозом на весну, назвав три знака зодиака, которые поменяют свою жизнь. Везение будет следовать за ними по пятам. Кого фортуна поцелует в макушку, одарив безграничным везением. 

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Девы весь март будут увлечены романтическими отношениями. Им дана возможность виртуозно заводить полезные деловые и дружеские связи. 

С 17 марта этот знак зодиака будет в разъездах. Это могут быть командировки или путешествия. Вдали от дома представители этого зодиакального круга встретят свою любовь. С 25 марта их ждут дальние поездки. Возможно, им повезет встретить свою вторую половинку, находясь за границей.

Удача в карьерном плане будет сопутствовать Весам. Их давние заслуги оценят по достоинству. Рожденные под этим созвездием могут рассчитывать на приятные денежные бонусы. В заграничной поездке одиноким Весам выпадет шанс завести приятные романтические знакомства.

Март удачен для Скорпионов в материальном плане. У них намечаются отличные карьерные перспективы: можно ожидать повышение или премии. Вторая половина месяца идеальна для встреч с бизнес-партнерами.

По материалам 5-tv.ru

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