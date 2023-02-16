Девы и Весы найдут любовь, а Скорпионы — разбогатеют: кого фортуна обласкает в марте

Астропсихолог Екатерина Лемеза поделилась прогнозом на весну, назвав три знака зодиака, которые поменяют свою жизнь. Везение будет следовать за ними по пятам. Кого фортуна поцелует в макушку, одарив безграничным везением.

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Девы весь март будут увлечены романтическими отношениями. Им дана возможность виртуозно заводить полезные деловые и дружеские связи.

С 17 марта этот знак зодиака будет в разъездах. Это могут быть командировки или путешествия. Вдали от дома представители этого зодиакального круга встретят свою любовь. С 25 марта их ждут дальние поездки. Возможно, им повезет встретить свою вторую половинку, находясь за границей.

Удача в карьерном плане будет сопутствовать Весам. Их давние заслуги оценят по достоинству. Рожденные под этим созвездием могут рассчитывать на приятные денежные бонусы. В заграничной поездке одиноким Весам выпадет шанс завести приятные романтические знакомства.

Март удачен для Скорпионов в материальном плане. У них намечаются отличные карьерные перспективы: можно ожидать повышение или премии. Вторая половина месяца идеальна для встреч с бизнес-партнерами.

По материалам 5-tv.ru