Увидят вещий сон, могут исцелиться! Венера явит одному знаку зодиака чудо — и будет счастье

15-16 февраля Венера соединилась с Нептуном, одарив мир своим светом и позитивной энергией.

Как рассказала астролог Юлия Лифанова, это событие является важным для всех, потому что означает защиту, доброту и покровительство вселенной.

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Особенно повезет при этом Овнам, которые, возможно, впервые и единственный раз в жизни увидят настоящее чудо своими глазами.

Им может присниться вещий сон, который изменит их дальнейшую судьбу в лучшую сторону. А если они испытывали недуг, то могут внезапно и без всяких на то явных причин исцелиться!

Источник: rsute.ru