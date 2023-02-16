Мир сотрясется! Только ему весна сулит мощные перемены по судьбе — все старое в утиль

Астропсихолог Екатерина Лемеза поделилась прогнозом на весну, назвав знак зодиака, который расширит свои горизонты в марте. Они совершат кульбит, задав судьбе новые координаты. Мир Львов уже не будет прежним.

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«Львам месяц сулит кардинальные перемены. Возможно, какие-то надежды и чаяния не оправдаются, но не стоит спешить с выводами. В конечном счете ситуация развернется в пользу знака зодиака», — добавила астропсихолог.

Некоторые решатся на то, чтобы сменить место работы. Причем новые обязанности будут кардинально отличаться от текущей деятельности.

Кроме того, Львам важно обратить внимание на свое здоровье. Важно правильно питаться, укреплять иммунитет регулярными тренировками.

По материалам 5-tv.ru