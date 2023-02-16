Единственный знак зодиака, в чьей жизни наступит белая полоса во всех смыслах: цель — март

Астропсихолог Екатерина Лемеза поделилась прогнозом на весну, назвав знак зодиака, который поставит на первое место собственные интересы. И несмотря на то что активность Раков будет снижаться в марте, им удастся сберечь энергию. Все позитивное случится в нужное время.

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Первая половины весны идеально подходит для самоанализа и трансформации сознания. Укрепить тело и дух помогут танцы, йога и различные лечебно-оздоровительные практики.

«Большое удовольствие принесут новые знания, покупки книг, посещение галерей, мастер-классы по ораторскому мастерству, бизнес-тренинги или уроки по дизайну», — добавила астропсихолог.

Кроме того, в дальнейшем уже в перспективе обучение новым навыкам поможет повысить профессиональный статус.

По материалам 5-tv.ru