Декабрь! Глоба назвала главные беды 2023 года

Астролог Тамара Глоба заявила, что 2023 год будет сложным как для нашей страны, так и для мира в целом. В первую очередь, по ее словам, нас ждут разного рода провокации. Например, теракты.

Также не отступит пандемия. Коронавирусная инфекция продолжит множить новые штампы, никуда мы от этого пока не денемся.

«И конец года для россиян станет новым периодом напряженности, связанной с мировой ситуацией. Обстановка ухудшится», — предупредила Глоба.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».