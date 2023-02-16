Белая полоса в жизни с 17 марта: кого Венера озолотит весной, сделав богаче во сто крат

Астропсихолог Екатерина Лемеза поделилась прогнозом на весну, назвав абсолютного фаворита, которому Венера подарит мешок денег. Овны разбогатеют без усилий и труда. Им гарантировано финансовое изобилие. В марте в их жизни наступит белая полоса.

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С 17 числа Венера переходит в свой знак Тельца, где чувствует себя прекрасно, и у Овнов начинается успешный финансовый период.

После 19 марта этим счастливчикам выпадет возможность ярко проявить таланты и завязать новые знакомства. Звезды советуют им попробовать себя в новом амплуа — любое выступление на публике будет иметь успех.

По материалам 5-tv.ru