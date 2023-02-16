Стоп! Вы пожалеете! Какой знак предупредила Володина: деньги держите при себе

Астролог Василиса Володина предостерегла Львов от крупных покупок и финансовых трат. Если есть возможность, максимально полно держите свои деньги при себе.
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Звезды сейчас показывают, что вам не стоит транжирить средства без острой необходимости. Если сейчас потратить крупную сумму, позже вы можете сильно пожалеть об этом.
В настоящий момент, сказала астролог, любые денежные операции будут опасны для Львов и повлекут за собой много бед.
Источник: rsute.ru.