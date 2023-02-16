Стоп! Вы пожалеете! Какой знак предупредила Володина: деньги держите при себе

Звезды сейчас показывают, что вам не стоит транжирить средства без острой необходимости. Если сейчас потратить крупную сумму, позже вы можете сильно пожалеть об этом.

В настоящий момент, сказала астролог, любые денежные операции будут опасны для Львов и повлекут за собой много бед.

Источник: rsute.ru.