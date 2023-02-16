Четыре знака зодиака, которых «придавит» Сатурн: хлебнут бед и стресса в марте

Астропсихолог Екатерина Лемеза поделилась прогнозом на март, назвав четыре знака зодиака, которые будут «придавлены» Сатурном. Им придется ой как несладко. Рожденные под этими созвездиями хлебнут неприятностей, им нужно найти способ противостоять стрессам.

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Рыбы, Девы, Близнецы и Стрельцы - они ощутят на себе больше стресса и внутреннего давления в отношениях с близкими. По этой причине этим знакам зодиака особенно важно уделить пристальное внимание своему ментальному здоровью.

Рыбы окажутся под пристальным вниманием окружающих. Им стоит больше времени проводить с семьей. Девы могут пострадать из-за собственной беззаботности. Им нельзя поддаваться импульсам. Близнецам придется следить за своим психоэмоциональным состоянием и избегать выгорания. Стрельцам нужно проявить сдержанность и не ввязываться в споры с близкими.

По материалам 5-tv.ru