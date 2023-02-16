Глоба назвала знак, которого ждет поток денег: вы будете поражены, мечты станут явью

Львов ожидает невероятное везение и достижение финансовых рубежей, о которых они только мечтали. Об этом рассказала астролог Тамара Глоба.

Сейчас Львы могут смело ставить себе цели по уровню заработка, поскольку звезды будут помогать им в их достижении.

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Судьба нарисовала на их пути денежный поток, в который Львы обязательно должны влиться и достичь того уровня благосостояния, который им нужен. При этом астролог предостерегала представителей зодиакальной системы, что брать кредиты и займы – плохая идея. Тут может быть провал.

Источник: rsute.ru.