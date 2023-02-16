Перерождение! Тамара Глоба назвала год, когда россиянам впервые станет легче

Тамара Глоба в прогнозе на год Водяного Кролика четко озвучила год, когда россияне смогут вздохнуть полной грудью. Именно этот период станет тем самым временем, который принесет первую волну облегчения.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
И как не странно важные процессы будут запущены в 2023 году, который обещает стать самым сложным за последнюю тройку лет.
В год Водяного Кролика любые конфронтации и провокации только усилятся. При этом на фоне всех событий России начнет формировать внутри себя место силы — и это период весны.
«Тройка лет: 2021, 2022 и 2023 — очень напряженные. 2023 будет самый концентрированный. Начало 2023 года — это время наиболее активных действий. И то же самое мы увидим в конце года. Зато 2024 год (его весенний и летний период. — Прим. ред.) будет активно строить мирный процесс», — приводит kp.ru слова астролога.