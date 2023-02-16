Перерождение! Тамара Глоба назвала год, когда россиянам впервые станет легче

Тамара Глоба в прогнозе на год Водяного Кролика четко озвучила год, когда россияне смогут вздохнуть полной грудью. Именно этот период станет тем самым временем, который принесет первую волну облегчения.

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И как не странно важные процессы будут запущены в 2023 году, который обещает стать самым сложным за последнюю тройку лет.

В год Водяного Кролика любые конфронтации и провокации только усилятся. При этом на фоне всех событий России начнет формировать внутри себя место силы — и это период весны.