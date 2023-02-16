Уже весной! Глоба назвала поворотные месяцы для России - идет переход в новое время

Тамара Глоба в прогнозе на год Водяного Кролика назвала период, который будет иметь поворотное значение для России. И эти подвижки уже не за горами!

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Начиная с 2023 года - и это период трех месяцев весны: марта, апреля и мая, Россия начнет формировать внутри себя место силы. Проявится потенциал народа, мысли и новых возможностей. В первую очередь это будет связано с финансовой системой. Могут рухнут предприятия, чье разрушение началось в 2022 году.

Зато те, кто поймет это и сумеет перестроиться, вложиться в этот процесс, будут расти.