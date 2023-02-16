Придется бежать и спасаться: когда россияне будут атакованы, назвала Глоба — точное время

Астролог Тамара Глоба посоветовала россиянам собрать в этом году «тревожный чемоданчик» на случай непредвиденных ситуаций, когда можно оказаться без пищи, света, тепла и воды. Она считает, что это не будет лишним, поскольку ее астропрогноз выглядит пугающим.

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Глоба считает, что Россия в 2023 году будет подвергаться «ударам со всех сторон», провокации будут повсеместными. Это начнется зимой и будет очень ощутимо весной. Самый страшный месяц для соотечественников — май.