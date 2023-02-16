Светит повышение по службе! Володина назвала день, когда карьера пойдет в гору

Астролог Василиса Володина рассказала об особенностях 16 февраля. В этот день планеты будут помогать тем, кто уделяет много внимания карьере и работе. Если вы давно планировали продвинуться по службе, самое время проявить себя в полной мере.
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Действуйте решительно, демонстрируйте свой ум, навыки и таланты руководству и коллективу – и вы обязательно будете замечены и продвинуты по служебной лестнице!
«Прекрасная новость для трудоголиков и карьеристов: к кому-то из них уже летит заслуженный бонус или повышение. А вместе с тем и новая ответственность: коллектив в подчинение, проект в разработку, следующий показатель, который необходимо достичь», - поведала Володина.
Астролог при этом заметила, что вместе с успехом обязательно придет большая ответственность, этот фактор нельзя игнорировать.
Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».