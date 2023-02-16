Радость от любви и счастье в паре: Глоба порадовала один знак романтическим предсказанием

Радость от любви и счастье в паре: Глоба порадовала один знак романтическим предсказанием

Тамара Глоба. Стоп-кадр из видео: YouTube-канал Тамары Глобы

Приятное общение ждет этих людей.

Астролог Тамара Глоба предрекла Овнам любовь и приятное времяпровождение со своей второй половинкой.

Стрела Амура настигнет представителей этого знака зодиака и приятные чувства поселятся в их сердцах, вдохновив на решительные поступки.

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Дни Овнов наполнятся любовными впечатлениями, их настроение будет на высоте. Но не упустите свой шанс, предупредила астролог.

Звезды говорят вам брать инициативу в свои руки и не бояться рисковать, ведь этот навык понадобится не только в личной жизни.

Источник: rsute.ru.

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