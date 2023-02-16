Какой знак сильно провинится в личной жизни: Володина посоветовала хорошо подумать

Астролог Василиса Володина рекомендовала Овнам внимательно отнестись к людям, которые близки им. Представители знака зодиака могут сильно обидеть их своими необдуманными поступками.
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Прежде, чем говорить что-то и действовать, сделайте для себя паузу, соберитесь мыслями. А стоит ли? Совсем скоро вам понадобится помощь родных и любимых, поэтому крайне важно охранять с ними хорошие отношения еще и по этой причине.
Астролог посоветовала Овнам больше времени проводить на свежем воздухе и стараться искать позитивные эмоции.
Источник: rsute.ru.