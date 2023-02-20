Грядет магическая дата 23.02.2023 — что будет в этот день, к чему готовиться

Грядет мистическая дата — 23 февраля 2023 года. Эзотерики говорят, что это самый энергетически мощный день в году. В нумерологии цифра 23 ассоциируется с планетой Уран, известной своей эксцентричностью и непредсказуемостью.
Что день грядущий нам готовит? Быть или не быть исполнению всех наших желаний?
Проще говоря, стоит ли в этот день загадывать заветное желание или же лучше затаиться, не делать резких движений, не предпринимать ничего важного в эту дату? Таролог Марианна Абравитова уверена в том, что все не так однозначно.
По ее словам, эту дату можно назвать зеркальной. День действительно особенный. Мистика и магия, скрывающаяся за этими цифрами, многосложная. Поэтому этот день имеет как положительные, так и отрицательные стороны.
«Минусы такой даты — это очень жесткие энергии. В этот день происходят разные виды конфликтов. Это могут быть конфликты в семье, на работе. Но поскольку день праздничный, то мы сможем этого избежать, — поясняет Марианна Абравитова.
Также речь идет о конфликтах в социуме, поэтому держите себя в руках, не поддавайтесь на провокации. Дело может даже дойти до разбирательств с официальными лицами: полиция, суды, понятые и прочее.
Стараемся избегать конфликтных ситуаций, не нарываться, не вестись на провокации и самим не начинать конфликтов, потому что одна искра может взорвать пространство.
Поскольку конфликтность — это тоже энергия, в домах и в учреждениях могут происходить конфликты в плане бытовой техники, электроэнергии. Будут лопаться водопроводные трубы, перегорать техника, искрить проводка. Так что мы должны быть аккуратны, это очень энергоемкий день, похожий на сжатую пружину. Стоит только ее качнуть, и пружина начнет разворачиваться».
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Марианна Абравитова. Фото: личный архив
— А что же положительного вы бы могли рассказать об этом дне?
— Но, с другой стороны, тут есть и свои плюсы. Именно в этот день будет происходить то, чего вы давно ждете. Возможно, определенные вещи в вашей жизни застоялись. Вы ждали решения каких-то дел, и они никак не решались, не сдвигались с места.
И несмотря на то что этот день праздничный, все равно эти сдвиги будут происходить, потому что они уже происходят в умах людей.
Нужно быть готовым к тому, чтобы менять свои решения и продвигать свои дела.
Это касается и личной жизни. Если ваши отношения со второй половиной никак не придут к конкретным решениям, то в этот день могут прозвучать и предложения о женитьбе, и предложения жить вместе. Также существует вероятность, что вам признаются в любви или по-другому проявят свои чувства.
То есть эта болотистость похожа на то, когда в ванне убирают пробку, и вода уходит. Приходит понимание происходящего и хочется расставить все по своим местам, расставить все точки над i. Вот такой интересный день.
Так что с одной стороны мы будем осторожными, а с другой — ждем и хороших новостей тоже.
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