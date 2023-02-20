Грядет магическая дата 23.02.2023 — что будет в этот день, к чему готовиться

Грядет мистическая дата — 23 февраля 2023 года. Эзотерики говорят, что это самый энергетически мощный день в году. В нумерологии цифра 23 ассоциируется с планетой Уран, известной своей эксцентричностью и непредсказуемостью.

Что день грядущий нам готовит? Быть или не быть исполнению всех наших желаний?

Проще говоря, стоит ли в этот день загадывать заветное желание или же лучше затаиться, не делать резких движений, не предпринимать ничего важного в эту дату? Таролог Марианна Абравитова уверена в том, что все не так однозначно.

По ее словам, эту дату можно назвать зеркальной. День действительно особенный. Мистика и магия, скрывающаяся за этими цифрами, многосложная. Поэтому этот день имеет как положительные, так и отрицательные стороны.