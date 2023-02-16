Глоба назвала знак зодиака, который в 2023 году столкнется с жуткими закулисными интригами на работе

Тамара Глоба в свежем прогнозе на год Водяного Кролика назвала знак зодиака, которого ждут закулисные интриги на службе.
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Для Весов главной заботой 2023 года станут: события в семье, отношения с партнерами и противниками, работа в коллективе, а также вопросы прошлых достижений и заработков.
«На службе во второй половине весны, второй половине лета и в начале осени — споры и закулисные интриги», — добавила астролог.
Поддержку окажут люди из близкого окружения. Они будут продвигать идеи Весов.
Пришло время перемен, опорой для которых станет прожитый опыт.
По материалам rusradio.