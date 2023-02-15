Математик-пророк, предсказавший развал СССР, вычислил важную дату: неожиданный прогноз

Также пророк поделился новым предсказанием. Ему удается узнать о событиях, которые произойдут в будущем, проделав математические вычисления по собственной методике.

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Афган считает, что произойдет распад Евросоюза. По словам математика, это случится в период с 2027 по 2032 годы. Он предполагает, что объединение европейских государств просто перестанет иметь смысл, передает НТВ.

Напомним, что Афган сам придумал уникальную методику предсказаний. Он предвидел развал СССР, а также недавнее землетрясение в Турции.