Глоба назвала тех, кто переиграет свою судьбу — новая реальность уже в 2023 году

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась свежим прогнозом на год Водяного Кролика, назвав три знака зодиака, которые не смогут противиться ветру перемен. Эта стихия обрушится на них, завладеет сознанием и выведет на совершенно новый путь. Уже в 2023 году для этих смельчаков наступит совершенно иная реальность. Им захочется идти вперед, преодолевая все преграды.

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Овны задумаются о смене места жительства. Вполне возможны переезды. Вселенная позволит им проявить свои лидерские возможности. Появятся шансы упрочить материальное положение.

Весь 2023 год Тельцы будут выстраивать свое будущее. Их ждут перспективные открытия. Правда, результат они увидят только через 8-10 лет. Этот знак зодиака решится на новые отношения.

Близнецов ждут серьезные перемены: откроются перспективы вдали от дома. Им важно уделить пристальное внимание аспектам карьеры, так как успех на службе станет подготовкой к следующему этапу уже личного развития.