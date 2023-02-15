Март заставит раскошелиться! По кому весной больно ударят траты — деньги утекут сквозь пальцы

Таролог Галина Янко в гороскопе денежного изобилия на март для сайта Teleprogramma.pro назвала знак зодиака, который может остаться без средств. Однако эти траты пойдут Львам только на пользу.

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Март заставит рожденных под этим созвездием основательно раскошелиться. Основные расходы весной будут направлены на поддержку собственного бизнеса или станут ценным вложением в себя. Одни оплатят мастер-классы, другие пойдут на повышение квалификации или платные курсы.