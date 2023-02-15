Фортуна на его стороне! Глоба назвала того, кто без усилий озолотится в феврале

Февраль обещает стать тем самым периодом, когда Тельцы будут богатеть. Для них это хорошее время для заработка. Деньги липнут к ним сами. Надо только подставлять кошелек. Тамара Глоба в своем YouTube-канале дала понять, что этот знак зодиака может положиться на близких. Его ждет личный успех. Планов будет много — прибыль порадует.

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Со второй половины месяца нужен контроль в делах. Особенно там, где речь идет о карьере и службе. К Тельцам будет присматриваться начальство. Рожденным под этим созвездием нужно показать себя со всех сторон. Тогда и успех им гарантирован.