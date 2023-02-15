Фортуна на его стороне! Глоба назвала того, кто без усилий озолотится в феврале

Единственный знак зодиака, для которого февраль станет периодом для заработка - Глоба

Тамара Глоба. Фото: кадр из видео, скриншот

Вселенная одарит этот знак зодиака богатствами как из рога изобилия.

Февраль обещает стать тем самым периодом, когда Тельцы будут богатеть. Для них это хорошее время для заработка. Деньги липнут к ним сами. Надо только подставлять кошелек. Тамара Глоба в своем YouTube-канале дала понять, что этот знак зодиака может положиться на близких. Его ждет личный успех. Планов будет много — прибыль порадует. 

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Со второй половины месяца нужен контроль в делах. Особенно там, где речь идет о карьере и службе. К Тельцам будет присматриваться начальство. Рожденным под этим созвездием нужно показать себя со всех сторон. Тогда и успех им гарантирован.

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