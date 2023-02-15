Тамара Глоба назвала три главные беды 2023 года - кружим над острием

Тамара Глоба назвала три главные беды 2023 года - кружим над острием

Тамара Глоба. Фото: кадр из программы «Давай поженимся!», Первый канал

Год Водяного Кролика испытает всех на прочность.

2023 год обещает стать самым сложным за последнюю тройку лет. Послабления существующих споров ждать не приходится. Скорее наоборот, произойдет усиление. Тамара Глоба выделила сразу три главные беды, которые обрушатся в год Водяного Кролика. Все ходят по тонкому льду. Главное - не терять осмотрительности.

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Одной из главных опасностей станет большая вероятность терактов. Астролог советует избегать мест с большим скоплением людей. Это актуально в праздничные дни, когда происходят массовые гуляния.

Еще одна беда придет откуда не ждали: от наших детей. На первый план снова выйдет пандемия: здесь можно говорить о вирусной этимологии. Болезни, ОРВИ, гриппы и тому подобное — под прицелом окажутся старики и дети.

Конец года для россиян станет новым периодом напряженности, связанной с мировой обстановкой. В этот период ситуация может обостриться. Как не раз утверждала Тамара Глоба, главное, чего нужно добиться в год Водяного Кролика, так это сохранить тот хрупкий мир, который существовал в прошедшем 2022 году.

По материалам YouTube-проекта «Стрелец-молодец»

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