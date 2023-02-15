Единственный везунчик февраля, в чьей жизни наступит белая полоса во всех смыслах — Глоба

Овны будут ставить перед собой в феврале крупные цели и важные задачи. Тамара Глоба в своем YouTube-канале дала понять, что этот знак зодиака ждет успех во всех делах.

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Овнам будут помогать люди, которые входят в их ближний круг — это любимые и друзья. Они встанут за спиной, словно мощная броня. Рожденные под этим созвездием найдут дело по душе, которое в будущем принесет им стабильный доход и пути для заработка.

Февраль станет для этого знака зодиака периодом, когда на первый план выйдет любовь, покровительство, личный успех и поддержка близких.