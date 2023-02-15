Россия вздрогнет от атак: Глоба озвучила страшный месяц для соотечественников — готовьтесь

Предстоящая весна станет одой из самых непростых для России, об этом поведала Тамара Глоба.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

По словам астролога, нам предстоит увидеть «удары со всех сторон», люди будут потрясены. Она рекомендовала каждому из нас подготовить «тревожный чемоданчик» с самыми необходимыми вещами, если придется срочно покидать свой дом.

Также Глоба предрекла проблемы с электричеством. Из-за них многие россияне не смогут связаться со своими близкими. Поэтому уже в настоящий момент людям нужно договориться, как они будут действовать, где искать друг друга.

Самым страшным месяцем для России будет май, сказала Тамара Глоба. Внешние провокации больно ударят по многим. Конец года тоже ознаменуется новыми конфликтами.

Источник: rsute.ru.