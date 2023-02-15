Осталось 5 дней до счастья! Венера наградит щедрыми подарками четыре знака зодиака – список

Уже через 5 дней 20 февраля Венера осчастливит несколько знаков зодиака своей позитивной энергией.

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Ее свет прольется на 5 знаков зодиака после вхождения в созвездие Овна. И, конечно же, прежде всего Венера одарит Овнов, также лучи ее удачи прольются на Скорпионов, Весы и Рыбы. Людям, которые входят в эти системы прежде всего повезет в карьере и деньгах.

Они познают изобилие и жизнь без экономии, сделают крупные покупки, о которых мечтали давно.

Впрочем, и на любовном фронте их ожидает успех. Кто-то найдет свою вторую половинку, а кто-то начнет свою семейную жизнь и давние отношения с чистого листа, с новыми чувствами и возможностями для совместного роста.

Источник: rsute.ru.