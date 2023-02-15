Овны встретят любовь, а Раки откроют карьерные перспективы — взгляд Глобы на 2023 год

Тамара Глоба в свежем гороскопе на 2023 год, назвала два знака зодиака, которые будут увлечены своими делами. Водяной Кролик станет их покровителем.

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Лето для Овнов станет периодом любви, обольщения и творческого успеха. Этот знак зодиака может встретить вторую половинку — отношения будут бурными и страстными. Во втором полугодии на первый план выйдут личные трудности. Апрель и май — период, когда нужно беречь финансы. Денег явно станет меньше. Однако в конце года звезды сулят им успех и материальное изобилие, появится прибыль.