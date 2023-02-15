Овны встретят любовь, а Раки откроют карьерные перспективы — взгляд Глобы на 2023 год

Тамара Глоба в свежем гороскопе на 2023 год, назвала два знака зодиака, которые будут увлечены своими делами. Водяной Кролик станет их покровителем.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Лето для Овнов станет периодом любви, обольщения и творческого успеха. Этот знак зодиака может встретить вторую половинку — отношения будут бурными и страстными. Во втором полугодии на первый план выйдут личные трудности. Апрель и май — период, когда нужно беречь финансы. Денег явно станет меньше. Однако в конце года звезды сулят им успех и материальное изобилие, появится прибыль.
Вторая половина весны принесет Ракам подвижки в карьере. Финансовый и деловой успех будет сменяться материальными проблемами. Однако этот знак зодиака может рассчитывать на карьерные перспективы. Звезды советуют им быть экономнее.
Перемены дома, работы и жилья откроют зиму, а новые успешные проекты с друзьями завершат год.
По материалам rusradio