Этот знак зодиака разочаруется в любимом: не раскрывайте душу, будет больно – Володина

Стрельцы могут сильно разочароваться в своих любимых. Астролог Василиса Володина предупредила их, что это произойдет, если представители зодиакальной системы слишком бурно и открыто выразят свои чувства к избранникам.
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Не делайте этого, сейчас не время, партнер не оценит и принесет вам лишь боль. Обида станет последствием вашей откровенности.
Вместе с тем, Стрельцам светит интересная и спонтанная поездка, здесь все пройдет хорошо.
Источник: rsute.ru.