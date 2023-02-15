Рушатся тяжелые оковы: любимец судьбы, который начнет жизнь с чистого листа — Володина

Год Водяного Кролика принесет Козерогам немало событий — в основном приятных. Говоря о том, какие перемены ждут этот знак зодиака, Василиса Володина в своем Telegram-канале подметила, что Плутон, который покидает их знак, унесет за собой напряжение, постоянный контроль и все то, что омрачало жизнь Козерогов последние годы. Этот знак зодиака словно жил не своей жизнью.

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«И вот в 2023 году как будто рушатся тяжелые оковы, которые сдерживали вас много лет. Ощущение развязанных рук — восхитительно!» — заверила Володина.

Козероги, как считает астролог, почувствуют освобождение на ментальном уровне. В их жизни появится место для удовольствий, которые вытеснят все то, что было им навязано.