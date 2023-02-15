На работе вас ждет настоящее бедствие! Какой знак должен затихнуть в коллективе — Глоба

Астролог Тамара Глоба посоветовала Львам постараться успокоить свою нервную систему. Она может им пригодиться.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

На работе у Львов назрели негативные явления, которые вспыхнут, как спичка в самый неподходящий момент. Львы не смогут наладить отношения с коллективом и начнется конфликт.

Деловые встречи сейчас для Львов — не самая хорошая идея, лучше от них отказаться. А вот семейные вечера пройдут приятно и в приятной атмосфере.

Источник: rsute.ru.