Глоба назвала знак зодиака, которого весь 2023 год будут преследовать расходы и потери

Тамара Глоба в свежем гороскопе для всех знаков зодиака на 2023 год, назвала того, кто будет сдерживать в себе транжиру. Рыбы столкнутся с тем, что по их пятам будут следовать расходы и потери. И так весь год.

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«Весна принесет значительный труд, большую работу, уйдут в сторону лишние люди, а также многие знакомые. Вы сконцентрируетесь на своих хлопотах», - добавила астролог.

Войти в гармонию с собой помогут спортивные занятия, дела детей, активный отдых, поездки, обучение.

Внимание к финансовым делам и делам родни нужно уделить во второй половине апреля и в мае. Звезды советуют беречь детей. Будет важна помощь родственников и знакомых. Летом большая работа унесет немало сил.

Вторая половина осени приносит перемены, будут потери, многих затронет беспокойство о родственниках, внимания также потребуют поездки.

По материалам rusradio