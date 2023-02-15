Не доверяйте им: три знака зодиака, которые не умеют хранить секреты

Астрологи озвучили три знака зодиака, представители которых не умеют хранить секреты. Судить их за это не стоит, ведь так предначертала судьба. А вот откровенничать с ними точно не нужно.

Близнецы могут разболтать лишнее из-за своей общительности. Просто ляпнут в беседе в качестве примера, а потом думают, зачем они это сделали.

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