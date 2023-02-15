Белая полоса — весной: Глоба назвала знак зодиака, которого ждет счастье

Астролог Тамара Глоба заявила, что у Овнов скоро закончится период переживаний и стрессов. По ее словам, уже весной представителей этого созвездия ждет большой успех и время новых начинаний.

«Все проекты, которые сперва казались неперспективными, в итоге дадут свои плоды. Судьба не даст им промахнуться, начнется белая полоса», — заявила она.

При этом Глоба посоветовала Овнам тщательно подходить к рабочим вопросам. Не стоит браться за дела, которые, на ваш взгляд, не принесут успех.

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