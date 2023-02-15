Сегодня тепло и нежность спустились на землю! Володина — о соединении Венеры и Нептуна

Сегодня тепло и нежность спустились на землю! Володина – о соединении Венеры и Нептуна

Василиса Володина. Фото: шоу «Давай поженимся!» / Первый канал

Трепетное сочетание подарит людям чуткие мысли и ощущения.

Астролог Василиса Володина рассказала, что 15 февраля — день особенный. А все благодаря соединению Венеры с Нептуном в самом чутком и трепетном знаке Рыб.

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В этот день многие захотят поговорить с друзьями и близкими по душам, вспомнить былое, с наслаждением поностальгировать, возродить былые чувства и отношения, устроить романтический вечер со своей второй половинкой. И сделать это, конечно же, стоит — звезды благоволят.

Также астролог рекомендовала не сдерживать свои порывы к творчеству.

Источник: Telegram-канал «Василиса Володина».

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