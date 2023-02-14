Провокации и враги: Глоба предупредила этот знак зодиака от опасности в конце февраля

Астролог Тамара Глоба заявила, что у Львов в конце февраля могут быть сложности с работой и деньгами. Поэтому наберитесь терпения и проживите этот период с высоко поднятой головой.

«В конце февраля возможны различные провокации со стороны недоброжелателей. Возможно, у вас есть враги», — отметила Глоба.

Астролог посоветовала Львам больше внимания уделять своим родным и близким. Они поддержат представителей этого созвездия и дадут им дельный совет.

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