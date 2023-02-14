Деньги и путешествия: Глоба предрекла этим знакам зодиака небывалый успех весной

Астролог Тамара Глоба рассказала, что в марте 2023 года очень повезет двум знакам зодиака — Близнецам и Девам. По ее словам, представители этих созвездий могут путешествовать и ни в чем себе не отказывать — удача будет на их стороне.

«Успех ждет в середине месяца. Работа откроет новые перспективы», — заявила она.

По ее словам, некоторых ждет и прибавление в зарплате, возможно даже повышение по карьерной лестнице. Поэтому не стоит ничего бояться — наступает их время.

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