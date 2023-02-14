Единственный знак зодиака, которого ждут кардинальные перемены на работе — уже в 2023 году

Тамара Глоба назвала знак зодиака, которого ждут кардинальные перемены по службе. Они выпадут на вторую половину осени. К тому же, Тельцы столкнутся со значительными расходами.

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«Летом и в начале осени — бурные перемены дома, в жилищных вопросах: необходим ремонт, переезд, забота о родителях. Август–октябрь наполнены интеллектуальной и творческой деятельностью, важными знакомствами и встречами, возможно пополнение в семье», — добавила астролог.

Вышестоящее руководство будет присматриваться к Тельцам и их успехам в первом полугодии, со второй половины года пригодится все, что вложили в дела и заработали, а продвижению этих везунчиков поможет личный авторитет.

По материалам rusradio