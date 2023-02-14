Фортуна улыбнется весной: Глоба назвала везунчика, который разбогатеет и найдет любовь

Тамара Глоба назвала единственный знак зодиака, которому весной удастся наладить связь с финансовыми потоками. Деньги будут только прибывать. На что обратить внимание — семейный бизнес, обучение и продвижение идей. Овны окажутся впереди планеты всей.

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«Весна откроет период заработков, реализации личных планов. Будут хорошие возможности для крупных и мелких приобретений. Лето отмечено любовью и обольщениями», — добавила астролог.

Год для представителей этого созвездия завершится дорогами, прибылью, успехом в личных делах и финансах.

По материалам rusradio