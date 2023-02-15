«Людям нужно молиться… Пощады не будет»: чем обернется для нас удар молнии в статую Христа

Что может означать удар молнии в статую Христа в Рио-де-Жанейро? Начало конца? Приближение апокалипсиса? Предупреждение? Или это простое совпадение? Ведь и прежде молния попадала в статую, ее даже ремонтировали… С этими вопросами корреспондент Тeleprogramma.pro обратилась к ясновидящей Галине Янко, и вот что она нам рассказала:
- Все, что сейчас происходит в мире, - это ответ Земли на действия людей. Достаточно много событий в последнее время связанно с катаклизмами. И это не просто совпадение, а знак свыше. То, что произошло в Рио-де-Жанейро, сотворил сатана. Перед тем как ударила молния, над статуей Христа пролетала стая воронов, это знак того, что людям нужно молиться, угомониться и договориться. Сейчас происходит третье пришествие Иисуса Христа.
Его гнев обращен на людей, потому что они ведут себя несправедливо. На Землю обрушиваются цунами, землетрясения, молнии… И это не последнее, чего нам нужно ожидать. Нас ждет сложный период, и, пока каждый не признает свои ошибки, пощады не будет. Земля нас накажет.
Ясновидящая Галина Янко. Фото: соцсети
Напомним, 10 февраля пользователи Сети пришли в ужас от опубликованных снимков: на них видно, как молния угодила в голову знаменитой статуи Христа-Искупителя, что стоит на высокой горе в Рио-де-Жанейро. Фото действительно вызывают шок и заставляют задуматься о мистических совпадениях и каре небесной. Многие сочли это событие предзнаменованием глобальной катастрофы, после которой на Земле не останется людей.
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Более прагматичные люди относятся к этим предсказаниям скептически: поскольку статуя Христа находится на горе, в нее периодически попадают молнии, так что это далеко не первый случай. Вероятно, причиной для паники стали невероятно красочные фотографии, которые удалось сделать бразильскому фотографу Фернандо Брага.
Между тем, местные жители отнеслись к происшествию достаточно спокойно: они-то знают, что статуя, которую называют неофициальным чудом света, переживает удары молнии несколько раз в год, и властям даже пришлось установить на ней громоотводы.