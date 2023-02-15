«Людям нужно молиться… Пощады не будет»: чем обернется для нас удар молнии в статую Христа

Что может означать удар молнии в статую Христа в Рио-де-Жанейро? Начало конца? Приближение апокалипсиса? Предупреждение? Или это простое совпадение? Ведь и прежде молния попадала в статую, ее даже ремонтировали… С этими вопросами корреспондент Тeleprogramma.pro обратилась к ясновидящей Галине Янко, и вот что она нам рассказала:

- Все, что сейчас происходит в мире, - это ответ Земли на действия людей. Достаточно много событий в последнее время связанно с катаклизмами. И это не просто совпадение, а знак свыше. То, что произошло в Рио-де-Жанейро, сотворил сатана. Перед тем как ударила молния, над статуей Христа пролетала стая воронов, это знак того, что людям нужно молиться, угомониться и договориться. Сейчас происходит третье пришествие Иисуса Христа.

Его гнев обращен на людей, потому что они ведут себя несправедливо. На Землю обрушиваются цунами, землетрясения, молнии… И это не последнее, чего нам нужно ожидать. Нас ждет сложный период, и, пока каждый не признает свои ошибки, пощады не будет. Земля нас накажет.

