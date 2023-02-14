У Львов и Овнов — любовные игры, а у Тельцов — денежный куш! Гороскоп для всех с 15 февраля

Практикующий ведический астролог Ирина Орлова поделилась прогнозом, который вступит в силу с 15 февраля. Венера одарит своим теплом все знаки зодиака.

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Венера переходит в знак Рыбы и пробудет там до 12 марта. Планета укрепит любые отношения. Для многих на первый план выйдет любовь.

В пучину удовольствий кинутся Львы и Овны, они предадутся любовным играм. Если Львы будут получать деньги от второй половинки, то Овны рискуют потратить все свои сбережения.

Скорпионы отдадутся романтике — свидания, пылкие признания, клятвы под луной. Свободным знакам зодиака может повезти.

Девы будут готовы сделать важный шаг — принять предложение руки и сердца или выступить инициатором свадьбы.

Стрельцы отдадутся тихому семейному счастью. Их ждет идиллия со второй половинкой. Весы могут закрутить служебный роман. Чувства вспыхнут с новой силой. Близнецы также воспылают страстью к коллеге по службе. Раки найдут постоянство в семье. Им важнее интеллектуальные беседы.

Зато Тельцы будут наслаждаться материальной выгодой. Финансы тянет к ним магнитом. Для Водолеев это удачное время для крупных покупок.

Козероги будут развлекаться с друзьями, общение и флирт поможет им расслабиться. Рыбы встретят любовь, которая окажется искренней и настоящей, потому что будет направлена на них самих. Звезды советуют им сменить имидж или сделать себе дорогой подарок.

По материалам 7days